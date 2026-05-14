開催：2026.5.14

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 5 [ロイヤルズ]

MLBの試合が14日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はノア・シュルツ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

2回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 1-0 KC、9番 ドルー・ロモ 2球目を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラー 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 2-0 KC

3回裏、5番 チェース・マイドロス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 3-0 KC

4回表、5番 ニック・ロフティン 5球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 CWS 3-1 KC、6番 ビンセント・パスクアンティノ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CWS 3-3 KC

5回裏、7番 ジャレド・ケレニック 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 5-3 KC

7回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 6-3 KC

9回表、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 CWS 6-5 KC

試合は6対5でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのタイラー・デイビスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで1勝3敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、3勝3敗10Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.228となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 11:18:16 更新