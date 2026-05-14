14日朝も県内ではクマの目撃が相次いでいます。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、14日午前6時45分ごろ、由利本荘市石脇字田尻野の市道上にクマ1頭がいるのを40代の女性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は約1メートルで、近隣ではほかにも2件の目撃情報が寄せられているということです。また、仙北警察署の調べによりますと、14日午前7時15分ごろ、仙北市田沢湖田沢字寺下の60代の女