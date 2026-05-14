開催：2026.5.14 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 4 - 1 [カブス] MLBの試合が14日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとカブスが対戦した。 ブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチー、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。 4回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス