開催：2026.5.14

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 4 - 1 [カブス]

MLBの試合が14日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとカブスが対戦した。

ブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチー、対するカブスの先発投手は今永昇太で試合は開始した。

4回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 CHC

5回表、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 ATL 1-1 CHC

8回裏、9番 マイク・ヤストレムスキー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでブレーブス得点 ATL 2-1 CHC、1番 マウリシオ・デュボン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-1 CHC

試合は4対1でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのロベルト・スアレスで、ここまで4勝0敗4S。負け投手はカブスの今永昇太で、ここまで4勝3敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗8Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.274。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で7.0回を投げ、5安打（1本塁打）、2失点、6奪三振、防御率は2.32となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 10:44:10 更新