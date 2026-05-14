磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は14日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕した若山哲夫容疑者（68）が運転していたバスの車体を検証した。損壊状況を調べる。