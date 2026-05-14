サヨナラ3ランが通算300号のメモリアル弾となった

■巨人 4ー2 広島（13日・福井）

まさに“千両役者”だ。巨人・坂本勇人内野手は13日、福井で行われた広島戦に延長10回から途中出場。12回の第2打席でサヨナラ逆転3ランを放った。4時間43分の死闘にケリをつけた一発は、史上48人目の通算300号となるメモリアル弾。この活躍に「これこそスーパースターだよな」「泣いちゃうよこんなの」「永久保存したい」と感動の声があがっている。

試合は投手戦で1-1の緊迫の展開。巨人は延長10回、2死満塁の大チャンスを作り坂本勇を代打に送ったが、広島の高太一投手の前に空振り三振に倒れた。しかし、この日はこれで終わらなかった。

12回表に広島が1点を入れ、迎えた裏の攻撃。代打の岸田行倫捕手、4番のボビー・ダルベック内野手の連打で1死一、二塁とすると打席が回ってきたのはまたしても坂本勇。大歓声の中打席を迎えると、初球を完璧に捉え左翼席へのサヨナラ逆転3ランを放った。これが史上48人目の通算300号となるメモリアル弾となった。

この動画をDAZN公式X（旧ツイッター）が「やはりあなたは千両役者 これ以上のドラマはない 今日のヒーローは坂本勇人」と題して公開すると、「泣いちまった」「ここぞの場面で決めるとはさすがレジェンド」「中日ファンの俺が涙出てるんやけどどういうこと」「永遠にヒーロー」」「やはりあなたは千両役者」「NPBの象徴」「最高にカッコいい」「これこそスーパースターだよな」「神以外の何者でもない」「あまりにもかっこいい」と絶賛と感動の声が殺到した。

さらに、18時の試合開始から4時間43分が経ち、23時前だったにもかかわらず球場からは割れんばかりの大歓声が上がったことにファンも注目。「大歓声マジで鳥肌たつ」「23時前なのにこの大歓声、マジで鳥肌」「永久保存したい」「打った瞬間の歓声やばすぎやろ」との声も上がっていた。（Full-Count編集部）