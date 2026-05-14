【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前回を読む】板倉滉は「潤滑油」、三笘薫は「探求者」…少年時代から際立っていた2人の異能（川崎U12元監督・高粼康嗣）MF三笘薫（英1部ブライトン／28歳）3月のイングランド戦で値千金の決勝弾を叩き出した三笘薫（ブライトン）に久保建英（レアル・ソシエダ）、田中碧（リーズ）といった中盤のタレントたちがどう絡んでいくか。これも森保ジャパンの成否を左右しそうだ。彼