5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』には、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演。入院生活を経て起きた、自身の“変化”について語る場面があった。【映像】マツコ、退院後に指摘された“見た目の変化”自身は否定も「食べるものが変わったのか…」『5時に夢中！』での復帰をテレビで見たという有吉弘行が、「ちょっと痩せたかなと思ったんだけど、今日実際お会いしたら全然痩せてねぇな！」と体重の