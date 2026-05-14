ロッテは13日、7月19日、20日に行われるソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）を対象に、「BLACK SUMMERユニホーム」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着15,000枚で販売することになったと発表した。今年のBLACK SUMMERユニホームは、「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトとしている。ボディ全体はBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースに、静か