代打で結果が出せず苦しんでいた1984年（昭59）5月初旬、後楽園球場での試合後、山崎弘美マネジャーの車で西神田インターの手前まで行き、そこで別の車に乗り換えた。王貞治監督のベンツだ。向かった先は渋谷区代々木の参宮橋。「世界の王」の一本足打法の師匠、荒川博さんの自宅だ。一選手が監督の車に乗ったら変な臆測や誤解を招きかねない。そこでマネジャーのワンクッションを入れたのだ。「こいつをひとつ、よろしくお