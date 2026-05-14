14日午前5時28分ごろ、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県盛岡市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています