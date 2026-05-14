ソニーサーモテクノロジーの“着るクーラー”「REON POCKET」が存在感を増している。国内に加えて欧州でも販売しており、2026年には米国やオセアニアでの展開を目指す。11日、報道陣向けの説明会でREON POCKETの現状と展望を、ソニーサーモテクノロジー 代表取締役の伊藤健二氏が語った。 REON POCKET 6 ビデオカメラの排熱技術を“着るクーラー”に ソ