12日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、マスコットキャラクターのイブちゃんが日本ファーム・リーグ 中地区 9回戦 ハヤテベンチャーズ静岡 vs 中日ドラゴンズ戦の始球式に参加することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 5月17日（日）13:00から浜松球場で行われる本試合。イブちゃんは試合開始直前の12:58頃に登場し、自身初の始球式を実施する。 野球とバ