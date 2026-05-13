１３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）では、「メンタルが強すぎる女ＶＳ弱すぎる女」をテーマにトーク。元ＮＨＫの神田愛花アナウンサーが出演した。ＭＣの上田晋也から「神田さんはエゴサとかするの？」と問われた神田は「エゴサします」と答え、エピソードを明かした。「エゴサしてたら、『苦手な元ＮＨＫアナウンサーランキング』っていうのがあって、私、２位の方にダブルスコアでダントツ