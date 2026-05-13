Image: SpaceX 長く健康に暮らすのは無理？いつか人類は火星でも居住空間を整えられるのでしょうか。その宇宙計画は世界各国で進められているものの、たとえ環境的に整備されたとしても、宇宙空間での生活が健康におよぼす影響が懸念されています。重力と筋肉の関係性2023年3月に24匹のマウスが、国際宇宙ステーション（ISS）へと送られました。NASAと宇宙航空研究開発機構（JAXA） の共同研