13日（水）、バレーボールアジア選手権がフジテレビ系列で中継されることが明らかとなった。それに伴い、中継テーマソングが緑黄色社会の「晴々」に決定した。 アジア選手権は女子が8月21日（金）～8月30日（日）にかけて中国の天津で、男子は9月4日（金）～9月13日（日）にかけて日本の福岡県で開催される。今大会では優勝チームに、2028年ロサンゼルス五輪への出場権が与えられるため