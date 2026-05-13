鹿児島市で夜の住宅街に現れた不審な人物。急に立ち止まり、何かをのぞき込んでいます。ここは、メダカの無人販売所。かがむなどしていたその人物は約2分後に立ち去ります。翌日、無人販売所の店主が異変に気がつきました。メダカの無人販売所 店主・田畑秀人さん：「あれ？なんで開いているんだろう」とのぞいてみたら、2つの鉢のメダカが空になっていた。合計して2000円の被害。本当に許せない。防犯カメラを確認すると、あの不