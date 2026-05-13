ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツが、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を6月3日から期間限定で販売します。5月14日から「ミスドネットオーダー」で予約受付を開始し、6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを行います。【えー！】おいしそう！今年の「もっちゅりん」全種がコレです！予約受付の方法も！「もっちゅりん」は、2025年にミスタードーナツ55周年を記念して初登場。今年は