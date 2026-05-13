

美作警察署

男性2人を集団で監禁してけがをさせたとして、岡山県津山市の無職の男（44）や勝田郡の男子高校生(17)ら10代から40代の男女8人が13日、監禁と傷害の疑いで逮捕されました。

美作警察署によりますと、8人は共謀し、2026年3月17日午前0時35分ごろから午前4時40分ごろまでの間、岡山県北部に住む会社員の男性(18)と当時岡山県北部に住んでいた会社員の男性(19)を岡山県勝央町のコンビニエンスストアなどに呼び出しました。そして2人を車に乗せて勝央町の山中の路上まで連行して監禁した上、警棒のようなもので殴りつけるなどしてけがをさせた疑いが持たれています。

男性(18)に対しては、さらに車で津山市内の路上まで連行して監禁した疑いが持たれています。

男性(19)は山中で隙を見て逃げたということです。男性(18)は全治約2カ月のけが、男性(19)は全治約2週間のけがを負いました。2人は、逮捕されたうちの1人、美作市の土木作業員の男（18）とトラブルになっていたということです。

男性(18)から助けを求めるメッセージを受けた親族が「トラブルの相手らに車で連れていかれた」と警察に通報しました。警察が美作市の男らが乗った車を発見し、防犯カメラの映像などから8人を逮捕しました。8人の関係は詳しく分かっていません。

警察は「捜査に支障がある」として8人の認否を明らかにしていません。