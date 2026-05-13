資料 岡山県教育委員会が岡山県内の公立学校に通う子どもたちのスマートフォンなどの利用に関する調査結果を発表しました。小学生では4年生以上のスマホ所持率が初めて6割を超えました。 2025年度の岡山県教委の調査によりますと、高校生のスマホの所持率が98.9％、中学生は89.8％でした。小学生は4年生以上の所持率が60.9％で、中学生と小学生の所持率は過去最高となりました。小学生の所持率が6割を超えるのは初