タレントの手島優（４３）が、１３日までに自身のＳＮＳを更新。最新姿を公開した。インスタグラムに「お天気良くてお出かけ日和」とつづり、肩と胸元がフリルになっているノースリーブのサロペット姿の写真を載せた手島。「動きやすくて〜てじっ子と公園で遊びまくりましたメルヘン母です」と、胸元が開いたコーディネートでほほえむショットもアップしている。ハッシュタグに「＃大人ガーリー」「＃アラフォーママ」「＃