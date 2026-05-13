“脱走”したヤマアラシを発見です。阿蘇市の施設からヤマアラシが脱走したニュース。その後、近くで逃げ出した2匹が見つかり捕獲されました。どうやって逃げ出したのでしょうか？12日、「阿蘇カドリー・ドミニオン」。スタッフが探していたのは、脱走した「ヤマアラシ」です。■動物飼育担当・赤坂譲治マネージャー「ここです。フェンスのあるところ」 10年前に作られた専用のスペースでオス