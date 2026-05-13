山形県内では今月に入って少なくとも３人が山で、クマに襲われたことが分かっていて、県が注意を呼びかけています。 【写真を見る】【動画】相次ぐクマによる人的被害吉村知事「非常に残念」山菜採りは「できるだけ控えて」十分な対策と細心の注意を呼びかけ（山形） 県内では今月に入り、朝日町と上山市で山菜採り中の人身事故が発生しています。また、酒田市の山で遭難し遺体で見つかった男性が、クマに襲われ死亡した可