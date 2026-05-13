◇パ・リーグソフトバンク―西武（2026年5月13日みずほペイペイドーム）12日にDeNAからトレードで電撃加入したソフトバンクの山本祐大捕手（27）が、13日の西武戦に「6番・捕手」でスタメン出場。初打席は先発・高橋光成の4球目に手が出て二ゴロに倒れた。しかし守備では1軍初登板初先発の3年目右腕・藤原とのバッテリーで、初回から2イニング連続で3者凡退に抑えた。