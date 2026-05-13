先月から始まった自転車への「青切符制度」。愛知県内の4月の青切符による検挙は257件でした。今年4月から始まった自転車の青切符は、高校生を含む16歳以上が対象で、スマホやイヤホンを使う「ながら運転」など113の違反に対し、最大1万2000円の反則金が科されます。愛知県警が13日に発表した先月の青切符による検挙は257件で、一時停止違反が188件、最も反則金が高い「ながらスマホ」は35件でした。一方、先月の岐阜県内