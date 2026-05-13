ミュージシャン・俳優のディーン・フジオカさんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。亡くなった祖母への感謝の気持ちを伝えています。【写真を見る】【 ディーン・フジオカ 】「今までありがとう、おばあちゃん。」思い出の写真と共に“祖母への感謝”を投稿直筆の手紙も公開 ディーンさんは、祖母の手を握る写真や温かな2ショットを添え、「兎追いしかの山小鮒釣りしかの川夢は今もめぐりて忘れがたきふ