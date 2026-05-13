ミュージシャン・俳優のディーン・フジオカさんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。亡くなった祖母への感謝の気持ちを伝えています。

【写真を見る】【 ディーン・フジオカ 】「今までありがとう、おばあちゃん。」思い出の写真と共に“祖母への感謝”を投稿 直筆の手紙も公開











ディーンさんは、祖母の手を握る写真や温かな2ショットを添え、「兎追いし かの山 小鮒釣りし かの川 夢は今も めぐりて 忘れがたき ふるさと よく一緒に歌ったね。」と、かつての日々に想いを馳せ、最後に「今までありがとう、おばあちゃん。」と感謝の想いを伝え結びました。









公開された写真には、互いに送り合った直筆の手紙も含まれています。幼少期のディーンさんが綴った手紙には「おじいちゃん、おばあちゃんお元気ですか。」「春休みにおじいちゃんの家へいきます。そうしたら、魚をとりにいこうね」などと、当時のやりとりが書かれています。









そして、祖母からディーンさんに届けられた手紙には、「竜ちゃんが外国に行くなんておばあちゃんは信じたくない 淋しい感じです しかし竜ちゃんが一廻りも二まわりも成長する段階なのだから、と心に言い聞かせています…」「いつか逢う日を楽しみにしているからね とにかく体に気をつけてがんばって下さい 毎日無事を祈って居ります 元気でね タッちゃん おばあちゃんより」などと、ディーンさんを大切に想う言葉が綴られています。









時を越えて明かされた“家族の絆”に「お祖母様の笑顔が本当に嬉しそうで胸がいっぱいになりました」「お互いの事を大切にしてきたのがわかる手紙で感極まりました。」「手紙や手を握ってる優しさ見ると涙が出てしまいました」「ディーンさんのご活躍をお空の上から見守って下さいますね」「これからもずっと側で優しい笑顔で見守ってくださいますね」など、多くの感動の声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】