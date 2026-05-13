ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が１３日、神奈川・横須賀市内の２軍施設で取材に応じ、ソフトバンクにトレードで移籍した山本祐大捕手（２７）について思いを語った。２人は９８年生まれの同い年で、プロとして互いに高め合ってきた戦友であり、腹を割って何でも話してきた親友。「思い出を語ればいっぱいある」と牧。寮で暮らしたルーキー時代は、先にプロ入りしていた山本の車に同乗し、毎日試合に通った。「いろんな野球の