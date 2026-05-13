サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が集合ショットを投稿した。１３日までにインスタグラムで「『ぽかぽか』見てくださった皆さんありがとうございましたラミレスさん、美保さんお世話になりましたとっても楽しかった」とつづり、夫の柿谷さんに加え、プロ野球ＤｅＮＡ前監督のアレックス・ラミレス氏と妻・美保さんとの集合ショットを投稿した。この投稿