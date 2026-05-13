「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）小結高安（３６）＝田子ノ浦＝が１３日、夏場所４日目から休場した。「右内転筋損傷」「全治には約２週間を要する見込み」との診断書を日本相撲協会に提出した。小結は３日目の平戸海戦では一方的に押し出され２勝１敗となっていた。４日目に対戦する王鵬は不戦勝となる。師匠の田子ノ浦親方（元幕内隆の鶴）によると、２日目に引き落として勝った一山本戦で違和感を覚え、