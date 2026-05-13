「SixTONES」田中樹（30）が、12日深夜放送の日本テレビ系「夜の音−TOKYOMIDNIGHTMUSIC−』（火曜深夜0・24）に代理MCとして出演し、ゲストの4人組バンド「SEKAINOOWARI」への思いをぶっちゃける場面があった。セカオワといえば、ライブ会場の空間を駆け巡る列車や、ステージ上の巨大な樹木、遊園地を思わせるアトラクションなど、ファンタジックな演出で、音楽との相乗効果を表現している。一方で田中は、グループ