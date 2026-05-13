5月14日（木）の『徹子の部屋』に、芸歴70周年を迎えた銀幕の大スター・小林旭が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！1960年代、日活の黄金期に石原裕次郎さんと人気を二分した小林。俳優としてスタントなしで撮影するハードなアクションでファンを魅了し、歌手として『昔の名前で出ています』『熱き心に』など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍を続けている。小林が銀幕デビューした同じ年、映画『太陽の季