【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。ラヨーン編」（毎週月曜21時〜）が5月11日、放送された。雑誌「egg」（エイチジェイ）専属モデルで「今日好き」初参加となった高校2年生・朝倉樹菜（あさくら・じゅな）の言動に注目が集まっている。【写真】「今日好き」新シリーズ、注目のギャルが気になる相手と接近◆タイ・ラヨーンで繰り広げられる「恋の修