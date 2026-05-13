「今日好き」新シーズン初回、eggモデル朝倉樹菜（じゅな）の「ルーズソックス振り回してる場合じゃない」発言が話題「ギャルマインド最高」「言動全部可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。ラヨーン編」（毎週月曜21時〜）が5月11日、放送された。雑誌「egg」（エイチジェイ）専属モデルで「今日好き」初参加となった高校2年生・朝倉樹菜（あさくら・じゅな）の言動に注目が集まっている。
【写真】「今日好き」新シリーズ、注目のギャルが気になる相手と接近
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマに現役高校生がリアルな恋模様を見せる恋愛リアリティーショー。今回の旅の舞台となったラヨーンはタイの東部に位置するリゾート地。開放的で南国らしい気候も相まってか、初回からいくつもの恋の動きがみられた。
旅の最初に気になる人を選ぶ「第1印象」では、女子票が五十嵐蓮（いがらし・れん）、酒井理央（さかい・りお）、宮崎宇宙（みやざき・そら※「崎」は正式には「たつさき」）に集中する大混戦に。中でもりおには4人からの矢印が向いており、今後の恋模様の中心となることをうかがわせた。
女子の中でも1話から積極的な動きを見せたじゅなは、第一印象でそらとりおを選択。現地に到着して最初の食事ではそら、りおと隣の席になることはできなかったが、自らを第一印象に選択していた黒崎昴（くろさき・すばる）とトークを繰り広げた。
そして食事も終盤に差し掛かったころ、じゅなはそらに声をかけ、念願の2ショットへ。じゅなはそらに「第一印象に入れてもらえるように頑張らないとなって」「ギャル好きですか？」と話しかけ、行動力の強さを見せた。対するそらも、じゅなが自らを指名したことを嬉しく思ったようで、気になる人の1人に入ったことを明かした。
番組後半では、女子メンバー五人が赤い花を選ぶと夜のナイトプールデートに誘える「花くじ」に挑戦。じゅなは赤い花を引き当てることができず、最も気になっていたそらを日向袮音（ひなた・ねね）に指名されてしまった。
花くじの結果を受けて、じゅなは「あちゃーですわ」「テンション爆下げです、もうこの通り」と落ち込んだ様子を見せた。また、2ショット後にルーズソックスを振り回して喜びをあらわにしたことを話題に挙げ「ルーズソックス振り回してる場合じゃない」と述べ、ギャルらしい言い回しでショックを表現した。
放送でのじゅなの様子を受け、SNS上では「発言がギャルすぎる」「ギャルマインド最高」と話題に。また、表情の穏やかさや丁寧な言葉遣いから「上品さが漂ってる」「言動全部可愛い」といった声も寄せられた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
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◆タイ・ラヨーンで繰り広げられる「恋の修学旅行」第一印象は混戦
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマに現役高校生がリアルな恋模様を見せる恋愛リアリティーショー。今回の旅の舞台となったラヨーンはタイの東部に位置するリゾート地。開放的で南国らしい気候も相まってか、初回からいくつもの恋の動きがみられた。
◆じゅな、積極的アピールでそらと念願の2ショットへ
女子の中でも1話から積極的な動きを見せたじゅなは、第一印象でそらとりおを選択。現地に到着して最初の食事ではそら、りおと隣の席になることはできなかったが、自らを第一印象に選択していた黒崎昴（くろさき・すばる）とトークを繰り広げた。
そして食事も終盤に差し掛かったころ、じゅなはそらに声をかけ、念願の2ショットへ。じゅなはそらに「第一印象に入れてもらえるように頑張らないとなって」「ギャル好きですか？」と話しかけ、行動力の強さを見せた。対するそらも、じゅなが自らを指名したことを嬉しく思ったようで、気になる人の1人に入ったことを明かした。
◆じゅな、花くじ結果を受けショックあらわ
番組後半では、女子メンバー五人が赤い花を選ぶと夜のナイトプールデートに誘える「花くじ」に挑戦。じゅなは赤い花を引き当てることができず、最も気になっていたそらを日向袮音（ひなた・ねね）に指名されてしまった。
花くじの結果を受けて、じゅなは「あちゃーですわ」「テンション爆下げです、もうこの通り」と落ち込んだ様子を見せた。また、2ショット後にルーズソックスを振り回して喜びをあらわにしたことを話題に挙げ「ルーズソックス振り回してる場合じゃない」と述べ、ギャルらしい言い回しでショックを表現した。
◆じゅなのギャル発言にSNS反響
放送でのじゅなの様子を受け、SNS上では「発言がギャルすぎる」「ギャルマインド最高」と話題に。また、表情の穏やかさや丁寧な言葉遣いから「上品さが漂ってる」「言動全部可愛い」といった声も寄せられた。（modelpress編集部）
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