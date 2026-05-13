【写真＆動画】嵐「Whenever You Call」ジャケット写真／MV／レコーディング風景／オフショット／ソロショット 嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2020年9月18日にリリースされた「Whenever You Call」のジャケット写真が公開された。 ■嵐5人が東京の夜景をバックに並ぶ 「Whenever You Call」は、世界的アーティストのブルーノ・マーズが作詞・作曲・プロデュー