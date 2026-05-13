９日、姚家湾遺跡の発掘現場。（舟山＝新華社記者／馮源）【新華社杭州5月13日】中国浙江省の舟山（しゅうざん）群島では4800年前に先人が海水を煮詰めて塩を作り、現時点で国内最古の製塩遺跡群を残した。同省舟山市岱山（だいざん）県で9日に開かれた「舟山群島塩業考古成果専門家論証会」で明らかにした。舟山の製塩遺跡は、浙江省文物考古研究所と舟山市文物保護考古所が2019年から共同で学術調査を開始。22年に岱山県で遺