読売テレビの藤岡宗我アナウンサーが13日までに自身のインスタグラムを更新。大ファンであるグローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜との2ショットをアップした。【写真】憧れのJO1・河野純喜との微笑ましい2ショットを公開した読テレ藤岡宗我アナJO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）である藤岡アナは8日放送の音楽番組『音道楽√』でJO1と初共演を果たした