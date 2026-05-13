読テレ藤岡宗我アナ、憧れのJO1・河野純喜との微笑ましい2ショット 初共演で喜び「Go to the TOP!!の精神で頑張ります！」
読売テレビの藤岡宗我アナウンサーが13日までに自身のインスタグラムを更新。大ファンであるグローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜との2ショットをアップした。
【写真】憧れのJO1・河野純喜との微笑ましい2ショットを公開した読テレ藤岡宗我アナ
JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）である藤岡アナは8日放送の音楽番組『音道楽√』でJO1と初共演を果たした。
藤岡アナは「音道楽√でJO1さんとご一緒させていただきました！ライブ後でお疲れの中、JO1さんに関するクイズ企画を皆さん全力で盛り上げてくださりました…！収録以外でも、皆さん優しく話しかけてくださり、1秒1秒を噛み締めながら進行させていただきました」と振り返った。
そして「収録後には憧れの河野純喜さんからお声がけいただき、お写真を撮っていただきました」とつづり、河野から肩に手を回され、恐縮した様子の微笑ましい姿の2ショットを投稿。「河野さんの夢を追いかける姿に勇気をいただいたおかげで、今の自分がいます。ありがとうございます！」と感謝。
「またいつかご一緒させていただけるように、Go to the TOP!!の精神で頑張ります！」とJAMらしいコメントで結んだ。
【写真】憧れのJO1・河野純喜との微笑ましい2ショットを公開した読テレ藤岡宗我アナ
JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）である藤岡アナは8日放送の音楽番組『音道楽√』でJO1と初共演を果たした。
藤岡アナは「音道楽√でJO1さんとご一緒させていただきました！ライブ後でお疲れの中、JO1さんに関するクイズ企画を皆さん全力で盛り上げてくださりました…！収録以外でも、皆さん優しく話しかけてくださり、1秒1秒を噛み締めながら進行させていただきました」と振り返った。
「またいつかご一緒させていただけるように、Go to the TOP!!の精神で頑張ります！」とJAMらしいコメントで結んだ。