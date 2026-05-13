鈴木紙工所は5月23日、立体造形作家 midonos.との共同開発による入浴剤「文鳥の湯」を発売する。「文鳥の湯」(しろ)(さくら)同商品は、弥富の文鳥文化を伝えることを目的に、弥富市歴史民俗資料館の協力のもとに開発された入浴剤。白文鳥をイメージした香りの「しろ」と、桜文鳥をイメージした香りの「さくら」の2種類を展開している。パッケージデザインは立体造形作家 midonos.の桜文鳥と白文鳥の粘土細工(湯は合成)パッケージに