【写真】木村拓哉が愛犬たちを膝の上に乗せ、抱き抱えるようにして休憩中 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、愛犬たちとの親密ショットを公開した。 ■木村「日差しが強すぎるので、日陰多めを狙って出動！」 たびたび、愛犬たちとの幸せな時間をシェアする木村。 本投稿は「日差しが強すぎるので、日陰多めを狙って出動！途中のブレイク。2人を膝に乗せて…。」と綴られ、1枚の写真が公開された。木陰の中、チェックシ