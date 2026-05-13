砺波市高波の住宅で火災が発生しています。きょう午後1時ごろ、砺波市高波の住宅に住む男性から「1階の軒先が燃えている」と消防に通報がありました。今のところ、けが人の情報は入っていません。KNBの高岡カメラでは、煙があがっているのを確認できます。消防が消火活動にあたっています。