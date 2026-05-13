元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。保育園に通う娘と夫・本並健治さんとの、家族旅行の様子を写真を添えて公開しました。【写真を見る】【 丸山桂里奈 】娘＆夫・本並健治さんと家族旅行「娘が生まれて記念日などもとにかく家族で行く癒しの場所」丸山さんは「もう何十年も前だけど家族の思い出が詰まった場所」「私が結婚してからも、娘が生まれて記念日などもとにかく家