元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。保育園に通う娘と夫・本並健治さんとの、家族旅行の様子を写真を添えて公開しました。

【写真を見る】【 丸山桂里奈 】娘＆夫・本並健治さんと家族旅行「娘が生まれて記念日などもとにかく家族で行く癒しの場所」





丸山さんは「もう何十年も前だけど家族の思い出が詰まった場所」「私が結婚してからも、娘が生まれて記念日などもとにかく家族で行く癒しの場所です」と綴り、かつて自身の両親と訪れた宿泊施設を、今もなお家族で大切に利用していることを明かしました。









続けて「ずっとなくならず続いてほしいなと願いながら、いつ行っても最高のおもてなしで、ほっこりします」「ケーキのプレートが 祝 キッチンリフォーム そこかぁ〜と」と、宿の“心遣い”にツッコミを入れつつも、大満足の様子。









また「最近、娘が保育園に行き始めてようやく慣れてきたのですが きっと慣れない場所で彼女なりに頑張ってるから 家族の時間はめいっぱい甘えさせてあげたいなぁと。」と親心をのぞかせました。















最後に「久しぶりにゆっくりできました また行きたいな、そしていつか近いうちに両親を連れて行ってあげたいなと思いました」と結び、家族への想いを新たにしています。



























【担当：芸能情報ステーション】