米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」を巡り、三菱UFJ銀行など3メガバンクが利用できる見通しとなったことが13日分かった。日本政府がアクセス権を求め交渉していた。日米で連携し、金融システムの弱点を突くサイバー攻撃への対応を急ぐ。三井住友銀行、みずほ銀行を含む銀行幹部らは来日したベセント米財務長官との会合に出席しており、アクセス権が話題に上った可能性がある。クロード・ミ