＜Sky RKBレディスクラシック事前情報◇13日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーが15日（金）に開幕する。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。【写真】女子プロが髪をほどいたら…特別協賛のSky株式会社とスポンサー契約を結ぶ昨年覇者・神谷そらは、今季1勝の菅楓華、後藤未有と同組。午前10時40分に1番からティオフする。今月1日にSkyとのスポンサー契約を発表した女王・佐久間朱