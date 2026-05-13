昨年覇者のホステスプロ・神谷そらは菅楓華らと同組 国内女子ツアーの組み合わせ発表
＜Sky RKBレディスクラシック 事前情報◇13日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーが15日（金）に開幕する。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。
【写真】女子プロが髪をほどいたら…
特別協賛のSky株式会社とスポンサー契約を結ぶ昨年覇者・神谷そらは、今季1勝の菅楓華、後藤未有と同組。午前10時40分に1番からティオフする。今月1日にSkyとのスポンサー契約を発表した女王・佐久間朱莉は、福岡出身のルーキー・藤本愛菜、ウー・チャイェン（台湾）とのペアリング。先週、メジャー初制覇を果たした河本結は福田真未、吉田鈴とプレーする。先週2位だった鈴木愛は小祝さくら、高橋彩華とスタートする。賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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