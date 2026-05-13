電動ワークチェア「LiberNovo Omni」がMakuakeで4億6000万円以上の支援を集め、2026年から国内で正式販売を開始しているLiberNovo（リベルノヴォ）が、新製品3モデルを発表。先行予約の受付を開始しました。座面の蒸れを防ぐエアフロー搭載の上位モデルLiberNovo Omniは、ヘッドレスト、アームレストに加えてリクライニング機構と電動ランバーサポートを備えたワークチェア。8枚の可動式パネルで背中を支持する「フレックスフィッ