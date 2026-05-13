Image: Raymond Wong / Gizmodo US 善意を前提にするとこういうことになるリスクがあるんですよね…。カメラ付きのスマートグラスに対して懐疑的になる理由が増えてきましたが、今回、そのリストに｢恐喝｣が加わりました。ロンドンの店内で女性が盗撮されるBBCの報道によると、匿名希望のある女性は、ロンドンのショッピングセンターに入ろうとしたところで男性に声をかけられました。男性が