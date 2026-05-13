Image: Raymond Wong / Gizmodo US

善意を前提にするとこういうことになるリスクがあるんですよね…。

カメラ付きのスマートグラスに対して懐疑的になる理由が増えてきましたが、今回、そのリストに｢恐喝｣が加わりました。

ロンドンの店内で女性が盗撮される

BBCの報道によると、匿名希望のある女性は、ロンドンのショッピングセンターに入ろうとしたところで男性に声をかけられました。男性がついてくるのをただのナンパだと思っていたら、スマートグラスで隠し撮りされていたとのこと。その後、その映像がソーシャルメディアに投稿され、数万回もの再生回数を記録したそうです。

残念ながら、このようなケースはいまに始まった話ではありません。他の調査でも指摘されているように、Ray-Ban Meta AIグラスのようなスマートグラスは、コンテンツ制作を目的として、男性による女性の隠し撮り目的で日常的に使われています。

削除を求めたら金銭を要求

今回の事件が特に悪質なのは、女性が男性に連絡をとり、｢屈辱的な気持ちになった｣と伝えて動画の削除を求めたところ、男性が動画の削除と引き換えに金銭を要求し、削除は｢有料サービス｣だと主張したこと。

BBCによると、動画はTikTokのハラスメントおよびいじめに関するルール違反として通報されたあと、最終的に削除され、男性のアカウントもBANされたそうです。

しかし、その映像は、のちに別のソーシャルメディアに再投稿されました。BBCは撮影した人物に取材しましたが、当然ながら本人は恐喝の意図を否定。また、通報を受けたとされる警察は、捜査を開始するには情報が不十分としています。絶望的な気持ちになるな、これは。

スマホよりも気づかれにくいから厄介

要するに、これこそが、スマートグラスというカテゴリーそのものに対して人々が反発している典型的な事例なんです。

スマホでも人目を盗んで撮影できますが、相手に向かってスマホを向ける方がはるかに気づかれやすいですよね。

今回の事件では、女性自身がまったく気づくことなく撮影されたという事実が、深刻さを物語っています。なぜなら、スマートグラスのフレームに搭載されていて、撮影時に点灯するLEDライトが隠されていたか、女性の注意を引くほど目立っていなかったことを意味するからです。

いまのところ、写真や動画を撮影するカメラを搭載していないスマートグラスを販売する以外に、盗撮を防ぐための解決策をメーカーが持っているのかどうかは不明です。

BBCによると、今回の事件で被害にあった女性は、｢自分の知らないうちに、または同意なしに録画され、その映像がネット上に投稿されたことで受けた苦痛をBBCに語った多くの女性のひとり｣なのだそう。つまり、もっと多くの女性が同じような被害にあっているわけです。

ネットにアップされてしまったら、当事者がどんなにそれを望まなくても、その画像や動画は永遠に残る可能性があって、それによって世代を超えて関係者が傷つき続けるかもしれない。メーカーには、その視点に立ってものづくりをしてほしいものです。

Source: BBC, CNN