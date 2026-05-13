【モデルプレス＝2026/05/13】なにわ男子の道枝駿佑がブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」初のTVCM「numbuzin×道枝駿佑 ねえ君は何番？シートマスク」篇が、5月14日から放映される。【写真】なにわ道枝の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル◆道枝駿佑がブランドアンバサダー「numbuzin」初のTVCM本CMは、真っ白で清潔感あふれる空間に、道枝が爽やかに登場